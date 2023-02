Magaly Medina sacó cara por Brunella Horna luego que Rosángela Espinoza le reprochó a la conductora de ‘América Hoy’ que sus anteriores viajes al extranjero eran “patrocinados” por su expareja Renzo Costa.

‘La Urraca’ señaló que no tiene nada de malo de que ‘El rey de los cueros’ haya pagado los costosos viajes de Brunella porque esa situación se dio cuando ambos tenían una relación amorosa y hasta convivían.

“No entiendo por qué le saca en cara que Renzo Costa le pagaba sus viajes a Brunella, si en ese entonces ellos convivían juntos y ella era la pareja estable. Brunella era la consentida de la familia y cuando viajaban, qué tiene de malo que él la invite”, comentó Medina.

Además, Magaly señaló que Rosángela Espinoza no se puede comparar con Brunella Horna porque la presentadora de televisión ha tenido relaciones estables y sus parejas han tenido la posibilidad de pagar sus “caprichos”. Sin embargo, ‘La Chica Selfie’ no tiene la misma situación amorosa. Todo lo contrario, la modelo reveló en sus redes sociales de que hombres adinerados le han entregado costosos regalos sin ni siquiera tener una amistad.

“Es diferente a lo de Rosángela porque ella ha dicho bien claro que le regalaron sus entradas para la final del Mundial... En el caso de Brunella, ella no le sacó plata a un ‘sugar’ o a un auspiciador porque él era su marido... Brunella trabaja y tiene sus tiendas, pero qué tiene de malo que su esposo quiera pagar sus gustos”, sentenció Magaly.

“ ¿Cuál es el problema Rosángela? Ahí me huela a cierta envidia . Discúlpame pero ustedes no están en el mismo nivel, tú has dicho que un tipo que conociste en Qatar te pagó 12 mil dólares por una entrada... ¿Qué hombre hace eso solo por tu cara bonita?”, concluyó.

BRUNELLA HORNA Y SU PASADO CON RENZO COSTA

Antes de conocer a su esposo Richard Acuña, la conductora Brunella Horna tuvo una relación sentimental con Renzo Costa, el ‘Rey de los cueros’.

Brunella y Renzo fueron protagonistas de una mediática relación sentimental con idas y vueltas, la cual llegó a su final en 2017.

