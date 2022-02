Magaly Medina se pronunció sobre el incidente que protagonizó Rebeca Diz Rey, esposa de César Hildebrandt, en el centro comercial El Polo, donde tuvo una tensa discusión con una mujer que grabó al reconocido periodista.

La conductora de espectáculos condenó los ataques verbales que lanzó la autora del video, material que luego se volvió viral en las redes sociales.

“La grosería está en su peor nivel en estos momentos. Los modales y educación se han perdido. Hay gente que por estar en un restaurant en el centro comercial El Polo se alucina que puede decirle a todo el mundo lo que le da la gana, pero eso ya cae en la grosería y la vulgaridad”, arremetió la popular ‘Urraca’.

Medina consideró que si bien se ha caracterizado por tener diferencias con César Hildebrandt, ella no sería capaz de protagonizar un altercado como este.

“César Hildebrandt no es santo de mi devoción, pero yo no sería capaz de gritarle algo ofensivo a su mujer o a él. A mí no me da. Si quiero decirle mis diferencias políticas a alguien lo hago en privado y no insultándolos públicamente, (…) tenemos que ser tolerantes”, continuó criticando la presentadora de ATV.

“No vamos a esperar pasar y porque la opinión de Hildebrandt no te gustó, insultarlo en plena calle y avergonzarlo, pero quien creo que debería sentir vergüenza en la persona que insultó. Yo no le haría ni caso a esta gente ignorante, mal educada, grosera, que no tiene modales”, sentenció.

En el video que se hizo viral se ve a la pareja de Hildebrandt discutiendo con una mujer que graba la escena a quien llama “Basura”. “Basura tú y lo que tienes al costado”, responde la autora del video.

