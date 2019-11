Tula Rodríguez volvió a avivar la polémica entre Gisela Valcárcel y ella al indicar en su programa que “hay gente que le cuesta enterrar el pasado”, en clara referencia a la eterna enemistad que nació luego que Javier Carmona decidiera separarse de la rubia y casi de inmediato entablar una relación con la conductora de ‘En Boca de todos’. Sin embargo, Magaly Medina tras escuchar sus declaraciones no dudó en arremeter contra la popular ‘peludita’ y aclararle ciertas cosas “porque acá no tenemos memoria selectiva”

“Si tu piensas que una mujer ingresó a tu vida justamente cuando tenías un problema con tu marido y, finalmente, esa mujer se llevó a tu marido y se embarazó inmediatamente de él, bueno, qué te puedo decir. Hay gente que sí, por enormes razones como esas que generaron un gran estrés y un gran dolor de hecho les cuesta enterrar el pasado”, dijo Magaly Medina.

“De que hay que enterrarlo, hay que enterrarlo, pero creo que Tula no es la persona más adecuada para decirle a otra quién debe enterrar su pasado o no. Creo que bien conchudita para decir eso”, disparó la ‘Urraca’ en su programa nocturno.

Agregó que Tula Rodríguez no es la persona adecuada para dar consejos y que mejor otras personas “con más autoridad moral que tú” lo hagan y advirtió que ella no tiene memoria selectiva, “nosotros nos acordamos de todo, porque en su momento este programa cubrió todo cada uno de los hechos que pasaron y no tenemos memorias selectivas”.

Asimismo, sostuvo que pese a que “Gisela ha sido mi enemiga televisiva mediática toda la vida”, ese tipo de situación fue sentido por todos y que lo mejor que puede hacer es “callar tu boquita, porque esas cosas no se hacen y si se hacen se paga, Tulita. Así que no tienes mucho de qué jactarte".

En plena entrevista a Karen Dejo, Tula Rodríguez, además de felicitarla por su departamento, aplaudió el hecho que siempre mantenga al papá de su hija cerca para que la niña siempre los tenga presente a pesar que están separados.

“La madurez emocional no tiene nada que vez con lo que haya pasado anteriormente, porque te voy a decir que hay mucha gente que le cuesta enterrar el pasado y tu vuelves a hacer tu vida, como tienes derecho a hacerlo”, dijo Tula Rodríguez sorprendiendo a todos con su comentario.

