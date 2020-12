Ante las críticas de un grupo de personas por la incursión de Daniela Darcourt en el genero del rock, al participar en el “Fuego Eterno”, el nuevo éxito del grupo ZEN, la periodista Magaly Medina salió en defensa de la intérprete de ‘Señor Mentiras’.

“Daniela Darcourt ha estado muy ocupada haciendo diferentes colaboraciones con cantantes. Su voz puede cantar todo; sin embargo hay gente que por esta colaboración con el grupo ZEN ha sido criticado, porque le han dicho que hace una salsera cantando rock”, manifestó la ‘Urraca’.

Para Medina, Darcourt puede cantar ‘el genero que quiera’ por la calidad de su voz. “Por el vozarrón que ella tiene puede cantar el genero que quiera y lo hace bien, mil veces mejor que algunos rockeros”, opinó la periodista de espectáculos.

De esta manera, la periodista dejó en claro que es una admiradora del talento artístico de Daniela Darcourt y no escatimó en defenderla de las críticas por su incursión en el rock. “Parece que en el 2021 se vienen grandes cosas para ellas”, opinó.

DANIELA DARCOURT ACLARÓ QUE NO SE VA A DEDICAR AL ROCK

En el mismo programa, Daniela Darcourt descartó que se vaya a dedicar al rock y dejar la salsa. “Cuando alquilen quiere mucho a un genero, le resulta difícil cuando un artista que no se identifica con ese genero ingresa a ese mapa; pero eso no significa que ahora yo me dedique a hacer rock”, manifestó.

TROME | Magaly Medina defiende a Daniela Darcourt por cantar rock (Magaly TV, La Firme)

