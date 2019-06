Magaly Medina se defiende de la madre de Jefferson Farfán: "Jamás dije que el departamento era de Yahaira Plasencia".

Después que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, aseguró que demandará e irá hasta el final en el juicio que le entablará a Magaly Medina por asegurar que el departamento del Golf de La Molina es de Yahaira Plasencia y su hijo, la'Urraca' salió al frente en su programa para mencionar que jamás dijo que la nueva vivienda era también de la salsera.

Aunque Magaly Medina ya había contestado a través de su cuenta de Twitter, esta vez decidió declarar en su programa 'Magaly Tv. La firme'.

"Lo que yo le pregunto Doña Charo (madre de Jefferson Farfán) es qué hace Yahaira Plasencia comprando esos muebles a su nombre", inició Magaly Medina en su defensa.



Magaly Medina también cuestionó por qué "la mamá de Yahaira Plasencia está en las tiendas de Villa El Salvador enviando toda la mercadería al departamento de El Golf".



"En este programa jamás se dijo de quién es el departamento como sabrá, señora, sé algo de registros públicos y mientras un bien no esté a nombre de esa persona no se puede decir nada. Seríamos tontos si hubiéramos dicho que el departamento es de Yahaira Plasencia o de Doña Charo, pues recién se está concretando la venta", agregó Magaly Medina.



Magaly Medina concluyó, respondiendo a la posible demanda que le entablaría la madre de Jefferson Farfán: "La gente se molesta por la ironía y la burla, pero la Constitución ampara la libertad de expresión. A mí no pueden acusarme por burlarme de los gustos de Yahaira Plasencia", dijo la conductora.



Magaly Medina responde a Doña Charo, madre de Jefferson Farfán. (Video: Magaly Tv)

Por su parte, Doña Charo dio una entrevista al programa 'Domingo al Día', sosteniendo que Magaly Medina debería hablar "con pruebas, no con lo que me dijo el vecino. Es mi departamento, me lo regaló mi hijo. Acá no tiene nada que ver con Yahaira Plasencia".

En tanto, el abogado de Doña Charo, indicó que "la señora Magaly Medina deberá acreditar si todo lo que ha dicho es cierto. Hay una difamación. Hay versiones que no son ciertas y estamos hablando de todas las sanciones que la ley indique y vamos a interponer todas y cada una de las acciones judiciales que la ley nos otorga", concluyó.