Magaly Medina se defiende de trabajadores que la acusan de no querer pagarles

Magaly Medina aclaró que no ha incumplido con el pago de sueldos y beneficios de los trabajadores que laboraron en su revista, la que cerró hace unas semanas, como se ha denunciado en la página de Facebook: ‘Magaly págales’.



“No les tomó por sorpresa el cierre de la revista, porque ya lo sabían. Cuando lo comuniqué, les dije que sus derechos y beneficios se iban a respetar. Los abogados están viendo sus liquidaciones, respetando el acuerdo que se firmó con ellos", mencionó Magaly Medina.



"Lo que pasa es que algunos clientes se están demorando en cancelar y eso compromete la cancelación de sueldos", agregó.



Pero denuncian son sueldos atrasados y que se les pagará en 10 meses.

Puede ser en 10, 13 y 15 meses, son acuerdos que ellos firmaron, todos los papeles están en regla. Podría ser como otro empresario inescrupuloso que cierra y se declara insolvente, pero no estoy actuando así. Lo que pasa es que, como es Magaly Medina, creen que debo sacar de mi bolsillo, solo buscan dejarme mal y eso me decepciona.







(C. Chévez)



