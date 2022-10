Este sábado 29 de octubre Magaly Medina celebra sus 25 años de carrera televisiva. La fiesta se realiza desde el mediodía, en una hacienda, ubicada en Pachacamac, y los invitados visten con estilo elegante.

La popular ‘Urraca’ no podía dejar de brillar en su celebración y acudió con un vestido color rojo. Sin embargo, lo que llamó la atención es la tiara o corona que llevaba sobre la cabeza, dejando en claro que es la reina de la televisión peruana.

Esta indirecta crece debido a que en las últimas semanas la pelea mediática entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina se retomó y distintos usuarios han elegido a quienes creen la que sería la reina de la pantalla chica.

Magaly y su discreta tiara. Foto: Carla Chevez

Magaly Medina agradece a sus antiguos ‘urracos’ en su 25 aniversario

Magaly Medina no dejó de lado a sus antiguos colaboradores:

“Bienvenidos a todos, a quienes hicieron posible el programa ‘Magaly TV’ a lo largo de 25 años, porque si bien es cierto que yo doy la cara a mí es a la que critican, a la que atacan, pero me sostengo sobre la columna vertebral de mi equipo y han sido siempre fundamentales”, indicó.

“Gracias por venir, cuántas memorias, cuantos recuerdos, verlos a cada uno de ustedes (...) Me encanta verlos a cada uno de ustedes. Saben que no soy muy expresiva con mis afectos, pero, sin embargo, tengo recuerdos de cada uno de ustedes. Me encanta tenerlos acá, compartir con ustedes un momento porque fueron parte de este programa”, finalizó.

Magaly y su esposo bailan al ritmo de ‘Cásate Conmigo’

Magaly baila con su esposo, Alfredo Zambrano. VIDEO: Trome | Carla Chevez

