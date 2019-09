Magaly Medina dejó plantado a Nicola Porcella: No se presentó a Juzgado

Magaly Medina no asistió ayer a su segunda citación en el 11° Juzgado Penal de Lima, en San Isidro, donde tenía que rendir su manifestación por la denuncia que Nicola Porcella le entabló por difamación, tras usar ‘expresiones ofensivas’ en su contra por la denominada ‘Fiesta del terror’.

Según el abogado de Porcella, Humberto Abanto, quien asistió a la diligencia, dijo que Medina solo presentó un escrito oponiéndose a que participen los abogados del querellante (Nicola) en sus declaraciones.

“Esta es su segunda maniobra. La primera vez que se le citó se fue en viaje de placer. Es evidente que la señora tiene miedo. Lo que quiere es la prescripción de su delito”, sostuvo Abanto.

Luego, añadió que solicitará que se ejecute la citación ‘de grado o fuerza’ porque ‘nadie está por encima de la ley’.

Además, contó que en diez días presentará una nueva querella por difamación contra Medina, tras la difusión del video donde se observa a Nicola discutiendo con Angie Arizaga.

“Debemos entender que la opinión no cubre el insulto, que la información no permite penetrar la intimidad de las personas”, dijo.

MAGALY: NO ME CORRO



Magaly, el abogado de Nicola dice que estarías temerosa por la demanda que te entabló...

No respondo a abogados, que hable con el mío. Él no es juez, si quiere serlo que postule al cargo. Hay algunos abogados que usurpan los puestos de los jueces y salen a presionar con sus declaraciones. Que hable lo que quiera, que yo me dedico a trabajar y mis abogados a defenderme de aquellos que son muy susceptibles cuando se les dice sus verdades, pero ya todos saben cómo es Nicola Porcella. Todo el mundo vio esos videos, así que ahí nomás lo dejo.(D. Bautista /C. Chévez)