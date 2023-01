Papelito manda. ‘Magaly TV, la firme’ presentó un adelanto de lo que presentará este martes 31 de enero. La ‘Urraca’ demostrará con pruebas que el divorcio de Christian Domínguez con Tania Ríos no procede, tal como lo afirmó el cantante en distintos medios de comunicación.

“Con documentos en mano demostramos todos los detalles del divorcio de Christian Domínguez, el expediente completo”, se escucha en la promoción del programa de espectáculos.

Tania revela que se reunió con Christian en EE. UU. y no le habló de divorcio

Tania Ríos, expareja y la aún esposa de Christian Domínguez, reveló que se reunió con el cantante en Estados Unidos y que nunca le mencionó el tema de divorcio. Según la artista circense, fue en el 2016 cuando el cumbiambero y ella se vieron las caras.

Tania Ríos recuerda con cariño la reunión y confesó que Christian Domínguez le dijo que si no se habría ido de Perú aún seguirían juntos, esto pese a que por esos años el cantante estaba con Isabel Acevedo.

“Nunca me habló de divorcio. Lo único que recuerdo como algo bonito fue que él me dijo que si yo no hubiera venido aquí, hubiéramos continuado juntos”.

Magaly Medina demostrará con documentos que divorcio de Christian Domínguez no procede

Magaly Medina demostraría con documentos que divorcio de Christian Domínguez no procede. Video: ATV

