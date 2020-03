Magaly Medina denuncia que ‘hinchas’ de Alianza Lima quieren darle un ‘ajustón’ por ampay de Jean Deza

¡NUEVAMENTE AMENAZADA! Magaly Medina se pronunció tras el nuevo ampay de Jean Deza con Shirley Arica y aseguró que, según sus fuentes, ‘simpatizantes y personas cercanas’ a algunos jugadores de Alianza Lima buscan darle ‘un susto’ contratando a avezados delincuentes para que atenten contra ella.

“Nos han informado que hay un grupo de simpatizantes y cercanos a algunos jugadores de fútbol que están haciendo una 'chancha’ para buscar algunos malos elementos que me den un ‘ajustón’, que me den un amedrentamiento. Nuevamente he reforzado mi seguridad a raíz de aquellos individuos que se aparecieron en mi casa. Es algo que denuncio públicamente”, dijo Magaly Medina en su programa.

Finalmente, Magaly Medina pidió a los directivos del club íntimo que ‘hablen con sus bases’ y así puedan evitar un posible ‘amedrentamiento’ contra ella. Debido a esto, la conductora señaló que ha redoblado su seguridad.

“El fútbol no se debe manchar. Qué culpa tengo yo de que sean borrachosos, indisciplinados y que estén por las madrugadas por ahí. Así como ‘ampayo’ a alguien de Alianza, puede ser también de otros equipos. No es que los estemos siguiendo, pero tenemos un chismefono y nos avisan. Ellos se lucen, se ponen en bandeja y después todo estos borrachosos, infieles quieren contratar a alguien para darme un susto, eso es cobarde. Estamos en un país violento donde por 10 soles te contratas un sicario. Esas son cosas delincuenciales”, agregó.

Magaly Medina denuncia amenazas de hinchas de Alianza Lima por ampay a Jean Deza

NUEVO AMPAY A JEAN DEZA

Jean Deza, futbolista de Alianza Lima, fue ampayado por cuarta vez por el programa ‘Magaly Tv. La firme’, programa de Magaly Medina. El jugador fue captado con unos amigos en una piscina, tomando cervezas, fumando cigarrillos y besando a Shirley Arica, con quien ya ha sido visto en varias ocasiones.

Pese a que el jugador de Alianza Lima estaba supuestamente arrepentido, según el directo deportivo Víctor Hugo Marulanda, parece que las palabras se las llevó el viento y Jean Deza volvió a ser ampayado con la ‘chica realidad’, días antes del clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes.

Jean Deza fue ampayado por cuarta vez. (Magaly Tv. La firme)