Magaly Medina denunció que utilizan su imagen en Facebook, sin su autorización, para vender un producto que supuestamente sirve para perder peso. “Yo rechazó totalmente a estos estafadores, que están jugando con usted”, aclaró ‘la Urraca’.

“En el Facebook e stá apareciendo una publicidad que conchudamente está utilizando mi nombre, el nombre de algunos médicos y el logo del canal ATV. No lo crean”, comenzó la periodista.

Magaly Medina explicó que su imagen fue obtenida de sus redes sociales cuando le hacía una entrevista al doctor Yacomo Casas. “Me ponen a mi como si yo le explicara al público sobre un producto Ideálica”, manifestó la periodista.

Trome | Magaly Medina denuncia que usan su imagen en Facebook (Magaly Tv

‘La Urraca’ manifestó que todo se trata de ‘un engaña muchachos’. “Ideálica es un producto, que son de unos farsantes. Estos son estafadores profesionales que en las plataformas de internet tratan de asociar su nombre ha figuras como yo para vender un produjo que nunca he probado y mucho menos puedo recomendar”, manifestó.

MAGALY MEDINA DICE: “NO LO COMPREN”

Magaly Medina afirmó que ya denunció esta situación en su Facebook; pero aprovechará su alta sintonía en televisión para reiterar su denuncia: “Yo no tomó ese producto, no lo recomiendo así que por favor no lo compren”, afirmó.

La periodista pidió encarecidamente no guiarse de esta publicidad. “Están usando m imagen sin mi aprobación, sin mi autoridad y encima en redes sociales están fácil engañar a la gente. Rechazo a estos estafadores”, agregó.

MAGALY MEDINA RECONOCE QUE CON ESFUERZO TRABAJA SU FÍSICO

Magaly Medina relató que mantiene su peso tratando de llevar siempre una buena alimentación y acudiendo al gimnasio por más que muchas veces no quiera acudir al mismo.

“Mi peso me cuesta mucho trabajo mantenerlo porque me gusta comer rico, trato de comer sano. Hago ejercicio periodicamente, arrastro mi cuerpo al gimnasio aunque no quiera”, explicó.

Finalmente Magaly Medina afirmó que todo tratamiento que recomiende lo hace en sus propias redes sociales.