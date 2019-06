Magaly Medina sobre denuncia de Vanessa Terkes contra George Forsyth: "Acá hay venganza"

Magaly Medina se ratificó al señalar que Vanessa Terkes se siente dolida y que por eso se está vengando de su esposo.



Magaly, ¿por qué la percepción de que Vanessa quiere vengarse y destruir la carrera de Forsyth?

Viene por los testimonios y documentación privada sobre este caso, pues ella quería retomar la relación y él ya no. Ella se ha sentido dolida, abandonada, dejada porque no la han querido como ella quería y por eso decidió demandarlo por violencia psicológica y dañar su carrera política, y hacer que él le dé plata para callarse.

Pero si ella lo denunció también debe ser porque muy ‘santo’ no es...

Creo que ninguno de los dos son santos, pero pienso que ambos son muy inmaduros, no han afrontado sus defectos, porque gente vinculada a Forsyth me ha dicho que la que más tomaba era ella y hacía escándalos. Ellos no han sabido controlar sus intensidades, por eso se han maltratado psicológicamente, porque eso de dejarle los huevos reventados en la cama con una nota que dice: ‘Estos son los que te faltaron para estar con una mujer como yo’, también es maltrato. Para mí, esa es una expresión de revanchismo. Yo he visto la foto con la inscripción.

Dos soles no pueden brillar juntos...

Acá hubo choque de egos, uno quería tener el papel preponderante y no lo han sabido manejar. Esto me huele a revancha, no quieres seguir conmigo, ahora te destrozo.