Magaly Medina denunciará a Antonio Pavón por violencia psicológica y acoso y pedirá que no vuelva a ingresar al país

Magaly Medina no le perdonará a Antonio Pavón todos los insultos que ha soltado contra ella y todas las mujeres a las que ha agredido verbalmente en los últimos meses tildándolas de 'marginal', 'brujas', 'bastardas' y sin clase.

La 'Urraca' anunció el último jueves en su programa interpondrá una denuncia ante la Fiscalía en contra del español y pedirá que se le prohíba el ingreso al país por los delitos de violencia psicológica y acoso.

"Si tengo que hacer cosas para él no ingrese nunca más al país y a faltarle el respeto a ninguna otra peruana, anónima y no anónima, lo voy a hacer y con todas las ganas para que a otra persona no la subestime, no la grite y para que nunca jamás diga, como dijo Pedro Moral acá que le decía a Sheyla Rojas que él le había mejorado la raza. Eso es discriminación, es ser racista y a mí me respetas", dijo Magaly Medina.



Visiblemente fastidiada y molesta, Magaly Medina sostuvo en su programa que será la última vez que le dará pantalla a Antonio Pavón. "Ha rebasado todos los límites de la decencia", dijo sobre el español.