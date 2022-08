¡INDIGNADA! Magaly Medina lanzó fuertes comentarios luego de conocer que el presidente Pedro Castillo no brindó la ayuda prometida a un grupo de niños con cáncer que Andrés Hurtado llevó a Palacio de Gobierno. El evento se realizó en mayo y el mandatario mostró un “cheque” de 4 millones de soles, los cuales hasta ahora no se entregan.

“Algunos mandatarios y algunos políticos cuando quieren lavarse la cara buscan que algunas figuras públicas les endosen su simpatía, la conexión que tienen con el público y hay figuras que se dejan seducir por el poder”, manifestó.

Sin embargo, la ‘urraca’ no solo disparó contra Pedro Castillo sino también contra el mismo Andrés Hurtado por “armar un circo” con la población vulnerable.

“Cómo en su sano juicio vas a poner endosar tu simpatía (…) Cómo te puedes prestar a ese circo a ese juego, cómo Andrés Hurtado (...) Esos niños no recibieron nada”, expresó.

Magaly explota a Chibolín y Pedro Castillo: “No se puede jugar, eso es maldad”

La conductora remarcó que tanto Andrés Hurtado como el presidente Pedro Castillo tienen responsabilidad, y los únicos afectados son los niños con cáncer.

“No se puede jugar con niños enfermos de cáncer, eso ya es maldad, eso no es tener valores morales y uno tiene que tener códigos morales (…) no podemos sacrificar a inocentes en ese camino, eso no Andrés Hurtado, con eso discrepo abiertamente”, manifestó la conductora.

