Magaly Medina afiló su puntería contra Gino Pesaressi y Valeria Piazza luego que ambos conductores entrevistaran a Josimar y tocaran, superficialmente, el tema de la firma falsa para sacar a su hija del país, por el que detuvieron a su madre.

“Pusieron a entrevistar a Gino Pesaressi, es como si yo llamara a entrevistar a la urraca, que es un mueble, un peluche, no razona, no piensa, no lo voy a pedir que tenga neuronas a la urraca”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme entre risas.

Asimismo, le dedicó unas palabras de Valeria Piazza y se burló de su forma de hablar. “Qué puedo decir, a veces la escucho en las mañanas cuando reemplaza a Rebeca, o al mediodía o sea... bravazoooo”, dijo a modo de mofa. “Disculpen señores televidentes pero qué les pasa, por qué torturan a la teleaudiencia de esa manera”, comentó Magaly.

JOSIMAR ROMPIÓ SU SILENCIO TRAS CASO DE ‘FIRMA FALSA’

Josimar se comunicó con el programa “En boca de todos”, desde Estados Unidos, luego que la madre del salsero fue intervenida por Migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por intentar llevarse a su nieta con una firma ilegítima del intérprete nacional.

En comunicación con Valeria Piazza y Gino Pesaressi, el músico explicó que él deseaba pasar su cumpleaños —mañana 14 de mayo— junto a su hija en Estados Unidos, y que lamenta que su madre haya sido intervenida por irresponsabilidad de él.

“Ante todo quiero pedirle disculpas a mi madre y a mi hija por todas las cosas que han pasado... Jamás voy a exponer la integridad y la vida de mi hija y menos la de mi madre. Si hay una responsabilidad que debo asumir, la voy asumir como todo un caballero ” , indicó.

“También es lamentable que la prensa peruana, y no digo que todos, que solo vean lo malo y los líos, pero qué pasa con los logros y los triunfos de un artista”, recalcó.

El artista enfrentará serias consecuencias legales tras intentar sacar a su hija del país con permisos obtenidos de forma irregular, el cual habría conseguido con ayuda de un trabajador de la notaría de Pérez Tello.

Urraca arremetió con todo contra Gino Pesaressi y Valeria Piazza, por la ‘tibia’ entrevista que le hicieron a Josimar.

