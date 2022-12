Lo destruye. Magaly Medina empleó sus redes sociales para enviarle una dura crítica a Latina, por contratar a Bruno Cavassa como comentarista del Mundial Qatar 2022. La periodista de espectáculos no perdió la oportunidad para lapidarlo.

Aunque se consideró no ser aficionada al fútbol, indicó que nunca se pierde una final de la Copa del Mundo. Sin embargo, indicó que el canal de Jesús María tuvo un desacierto en contratar a Bruno Cavassa para el evento deportivo.

“Acabo de terminar de ver este partidazo, Argentina - Francia. La verdad yo no soy aficionada al fútbol, pero las finales siempre me has gustado. Lo único que deslució todo, los comentarios tontos bobos de Bruno Cavassa. Cómo Latina puedo haberlo sacado el sarcófago a este tipo y ni siquiera se informó, leyó, no nada”.

La pelirroja continuó con su ácida crítica hacia el comentarista deportivo y lo tildó de “abominable”: “Hasta yo tengo más criterio futbolístico y eso que no soy aficionada para comentar, pero este tipo era abominable”.

Por último, lamentó no contratar un servicio de cable, para ver la final del Mundial: “ Hoy lamente no tener Direct Tv porque de lo contrario le hubiera cambiado inmediatamente . ¡Qué vergüenza Latina, la verdad, que vergüenza tener ese nivel de comentarista para un Mundial, por favor!”, finalizó la Urraca.

