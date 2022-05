¡LE DA CON PALO! Magaly Medina se mostró indignada luego que el expresidente Martín Vizcarra saliera en Facebook a jurarle amor a su esposa y afirmar que es la persona con la que quiere compartir su vida hasta el final de sus días.

“Sin que se le mueva un solo pelo le manda un mensaje a su esposa y dice que está casado hace 30 años. Como la ama le hace pasar una humillación pública porque esa falta de respeto (…) Tal vez piensa que así va arreglar las cosas”, dijo la conductora.

Además, la ‘urraca’ cuestionó que no respetara su hogar. “Él lo ha demostrado una falta de respeto, una falta de valores”, agregó.

Magaly Medina 'da con palo' a Martín Vizcarra (Video: ATV)

Magaly Medina sobre Martín Vizcarra: “Ni Dominguez se atrevió a tanto”

Tras escuchar las declaraciones de Vizcarra Cornejo, la conductora no pudo evitar bromear con la situación. “Ni Domínguez se atrevió a tanto, ni Pinocho (…) Él dice: “Si lo niego, no existe” y no es así, existe está ahí” , dijo.

En ese sentido, enfatizó que el expresidente no ha desmentido el contenido de las conversaciones filtradas con Zully Pinchi. “No ha dicho que esas conversaciones son falsas porque esta señora puede salir a decir todo lo demás y él puede quedar recontra mal (...) Típico de los jugadorazos, en vez de decir, es mi culpa”, manifestó.

