Martín Vizcarra visitó la cevichería ‘Mi barrunto’ el miércoles, causando sensación entre los comensales por el éxito del tema ‘Bebito fiu fiu’. Sin embargo, no a todos les ha causado gracia ello, ya que Magaly Medina explotó contra el expresidente por su cinismo.

“Se ha convertido en una especie de personalidad que candidatea a algún cargo. No le molesta absolutamente que la gente le diga ‘bebito fiu fiu’. Se fue a visitar una ceviche tradicional en La Victoria. Lo recibió el mismo dueño y preparó un ceviche. Vizcarra, al contrario, que podría haber conseguido algunos enojos...solo algunas personas nos molestamos con la mentira, el engaño y la infidelidad”, aseguró inicialmente.

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ cuestionó a los comensales que minimizaron los actos de infidelidad que cometió Martín Vizcarra, ello al pedirle fotos y autógrafos al expresidente, quien se regocijó del hit del tema de Tito Silva y Tefi C.

“La gente parece verlo con gracia, con chiste, como si hubiese hecho algo loable. Lo que hizo fue irse al Cusco, a una cuestión política, pero que inventó a la amiga de turno, según lo que se deduce de los chats. La gente le canta ‘bebito fiu fiu’ y todos le piden fotos y videos”, agregó.

Magaly criticó el cinismo de Martín Vizcarra

La popular’ Urraca’ explotó contra Vizcarra al tildarlo de cínico y poner en tela de juicio su calidad moral como un posible candidato a un puesto público.

“ Me parece de un cinismo impresionante. Este señor que tuvo de asesores de cabecera a Richard Swing, ese personajillo extraño y sórdido que nadie sabe de donde salió. Además, tenía a Hayimi como su chamán y adivinador. Este señor ya está en campaña. Nosotros somos los culpables de tener a los gobernantes que tenemos. Por esta simpatía es que los elegimos, porque canta ‘Bebito fiu fiu’. Las mujeres, las que no debemos de soportar faltas de respeto e infidelidades...mujeres del Perú, no se acuerdan. ¿A ustedes les encantaría que el hombre que te puso cachos se pasee así como quiera ”, sentenció.

Magaly despotricó contra Martín Vizcarra

