Durante la reciente emisión de su programa de espectáculos, Magaly Medina volvió a criticar la relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda, quienes han utilizado las redes sociales para compartir con sus seguidores detalles de su romance.

La popular ‘Urraca’ ‘disparó,’ fiel a su estilo, contra el exbailarín de “El artista del Año” tras destacar el notable cambio que ha dado tras oficializar una relación sentimental con la actriz luego de su famoso ‘ampay’.

“Ella parecía tener antes las riendas de esta relación, ella era la conocida, ella era la que hablaba, él parecía que la lengua se la había comido un ratón, pero ahora habla hasta por los codos, ella es la modosita, que está a su costado, ensayando ser la geisha de Anthony Aranda, calladita”, cuestionó.

Para la conductora de espectáculo, Anthony Aranda logró lo que tanto habría buscado durante los últimos años. “El bailarín atrasador se ha convertido en lo que siempre, de repente quiso, ‘figuretear’. Se cree influencer”, arremetió.

¿Rodrigo Cuba frustró viaje de Anthony Aranda?

Recordemos que el bailarín usó sus redes sociales para responder las comparaciones que se han hecho en las redes sociales respecto al estilo de vida que tenía Melissa Paredes antes y después de iniciar una relación con él.

“¿Por qué no la invitas de viaje a Melissa? ¿Es verdad que es porque no tienes plata? ¿O por qué? Jajajaja”, le preguntó el internauta.

“Bueno, una de las cosas que más me gusta es viajar, siempre viajo. Y sí, sí la he invitado, pero lamentablemente no nos dieron el permiso. Queríamos irnos a Disney con la princesa, pero, bueno, ya habrá oportunidad”, respondió en clara referencia a la autorización de viaje que Rodrigo Cuba debe firmar para que su hija pueda salir del país.

