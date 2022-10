Magaly Medina descargó toda su artillería contra el periodista deportivo Luis Enrique Negrini, luego que en su programa de Radio Ovación minimizara la denuncia de la bailarina Angye Zapata, quien aseguró que Martín Távara la agredió fisicamente.

En un primer momento, la urraca lamentó que ningún comentarista deportivo, ni hombre ni mujer, se haya pronunciado sobre el caso. “Se quedaron mudos, nadie dijo nada, y no puede ser, Yo creo que una crítica hubiera sido útil”, acotó la conductora de Magaly Tv La Firme.

Fue en ese momento que recordó las ‘desafortunadas’ frases de Negrini y confesó que trabajó en ATV hace algún tiempo como ayudante, cuando en su canal habían varios buenos periodistas deportivos.

“Este desubicado habla como un macho cavernario, su pobre mentalidad mediocre no respeto la situación de una mujer en un país donde miles de mujeres son golpeadas. Este hombrecito dice que ‘por qué va al programa de Magaly y que por qué menor no va con un juez’. Hay que decirle a este periodista que es muy difícil en este país enjuiciar a un hombre por golpes y maltrato emocional” , dijo indignada.

En ese sentido, Magaly Medina aseguró que Negrini vive en Estados Unidos o Europa y que por eso no se ha dado cuenta de nuestra realidad. “Vienen acá porque es el único programa que tiene la llegada para llamar la atención y para obtener un poquito de justicia, por eso vienen acá, no van a los noticieros, no van a la comisaría, no van al poder judicial porque generalmente les dan la espalda, por eso vienen acá. Desubicado, este cree que está viviendo dónde, que lo lleven a la caverna de donde salió ”, concluyó.

Magaly Medina le pidió a Negrini que regrese a la caverna de donde salió.

