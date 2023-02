Magaly Medina dedicó unos minutos de su programa para arremeter contra Said Palao por no haber tenido detalles con Alejandra Baigorria en el ‘Día de los enamorados’. “Su San Valentín parece que estuvo muy frío y ¿cuál es el pretexto para que no se hayan saludado, para que no hayan posteado los pétalos de rosas, los globos, los regalos, las cenas románticas, en vino...? Según él, era porque ella tenía el hombrito dañadito, pero si se fueron a entrenar igual”, criticó la urraca.

En declaraciones para América Espectáculos, el chico reality aseguró que pasó esta fecha especial con su novia muy tranquilos, pues ella está lesionada. “No podemos hacer nada extravagante porque está malita de su hombro. Fuimos a entrenar un poquito, me vine a chambear y saliendo de acá quedamos para ir a cenar. A Ale tampoco le gusta hacer mucha cosa, menos cuando está sentida”, dijo.

Magaly consideró las palabras de Said Palao como un pretexto para no ser cercano con Ale Baigorria y deslizó que podrían estar atravesando por problemas en su relación. “Si estás sentido del hombro no vas al gimnasio y si puedes ir al gimnasio, tienes el espíritu para ir a cenar, eso no impide que tu novio te entregue un ramo de flores, que puedas recibir chocolates con la otra mano. Puros pretextos, aquí algo está pasando definiticamente”, sentenció la urraca.

SAID SE DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS

Said Palao no se quedó callado al ser consultado por las críticas que recibió por supuestamente no regalarle nada a su pareja, la modelo Alejandra Baigorria, por la celebración de San Valentín.

“Pasamos un día bonito. Sí, claro, pero hoy en día tienes que estar publicando todo ¿no? (…) Si te critican por algo que no está pasando, da igual. Estamos acostumbrados a que nos critiquen por todo, es que hoy en día si no publicas nada en redes, no lo hiciste” , puntualizó.

“Hay que saber llevar, si te critican por algo que no está pasando da igual. Hay que seguir la vida, no hay que estar pendiente de las redes porque si no se vuelve un poco tóxico”, aseguró.

