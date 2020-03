No coman ansías. El video de Milagros Leiva se viralizó rápidamente en redes sociales por la actitud que tuvo la periodista con los policías que la intervinieron por transitar durante toque de queda. Al respecto, los usuarios le consultaron a Magaly Medina cuál es su opinión sobre el tema.

Magaly Medina optó por la opción de dejar a los usuarios con la miel en la boca. “En mi programa lo comentaré esta noche. A las 9:45 los espero”, indicó la periodista en su cuenta de Twitter.

Además, Magaly Medina retuiteo y faveo algunas cuentas de Twitter que mencionan que destruirá a Milagros Leiva en Magaly TV La Firme. Así que definitivamente tendremos show.

En más de una ocasión Magaly Medina ha mostrado su enemistad contra Milagros Leiva. En enero de este año al ser consultado por el ingreso de la periodista a Willax, la conductora de televisión dijo: “Dejen a la pobre en Willax. Lo que diga no me incomoda, más bien creo que ella incomodaba al canal porque cuando tienes rating, te quedas. Pero si no lo tienes, te chotean. Imagínate si Juliana o yo comenzáramos a investigar y sacar todo, no solo lo de Belaunde Lossio, sino otras cosas, olvídate, quedaría por las patas de los caballos... Hay que dejarla trabajar, está en Willax, ahí no molesta a nadie. Es un canal pequeño de cable, y quizá yo pueda trabajar allí, pero seguro que será al termino de mi carrera. En esta gran selva (televisiva) solo están los canales 2, 4 y 9”.

JULIANA LE RESPONDE

Tras la difusión del video donde se observa a Milagros Leiva llamando a un general para obstruir con la justicia, Juliana Oxenford recuerda los escándalos que mancharon su carrera. “¿Se puede esperar menos de una mujer que invita a toda la fauna política a su matrimonio, que pagó a un prófugo de la justicia? ¿Qué difamó más de una vez por denuncias que no pudo demostrar que eran ciertas?” escribe la periodista sobre el escándalo que protagonizó su colega.

Juliana Oxenford también cuestionó el hecho de que Milagros Leiva aún tenga un espacio televisivo. “Desgraciadamente le siguen dando tribuna porque eso sí se maneja muy bien con las esferas de poder (...) Yo estoy hecha de otra madera y no he construido mi carrera en función a mentiras y puñales a mis colegas”, finaliza el pronunciamiento de la conductora de “Al estilo Juliana".

¿TRÁFICO DE INFLUENCIAS?

Las imágenes muestran a Milagros Leiva algo alterada y llamando a un general para que la defienda de los efectivos que solo hacían su trabajo.

De acuerdo al video, Milagros Leiva al momento de la intervención policial se negó a mostrar su brevete y no contaba con el salvoconducto respectivo para poder transitar por las calles de Lima debido al estado de emergencia nacional por el coronavirus en nuestro país.

“Tranquilícese usted señor, yo me ubico”, se le oye decir a Milagros Leiva a uno de los oficiales que se encontraban en el lugar.

“Yo no me equivoco, yo tengo permiso para transitar”, replicó la periodista.

Es en ese momento que la periodista de Willax hace una llamada a un tal ‘General Del Aire’ a quien le cuenta sobre su ‘injusta’ intervención. “Señorita yo conozco la ley. Yo no estoy haciendo nada malo porque yo también trabajo por mi país. Solo estoy trabajando para mi país, entiéndalo, como tú estás trabajando”, dice Leiva.

