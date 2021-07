Yahaira Plasencia estuvo frente a frente con Magaly Medina para presentar su nuevo tema ‘Dime’. La conductora no se guardó nada y le dijo a la salsera que su videoclip no tenía sentido y que no lo entendía calificándolo como un ‘video de pandemia’.

“Pero nada tiene que ver la historia con lo que dice”, comentó Magaly Medina a Yahaira Plasencia, quien se animó a explicarle a detalle que era lo que realmente quería dar a entender su video

“Como vivir sin mí, como cierro la puerta, no se sé si la puerta de la maletera o de la historia de amor. ¿Todavía no has cerrado la historia?”, agregó la Urraca.

Magaly destruye video de Yahaira en 5 segundos y le dice en su cara: “No lo entiendo”

“No tiene nada que ver con él (con Jefferson Farfán) y conmigo, olvídense de él”, respondió Yahaira Plasencia, candada de que la relacionen con la ‘Foquita’.

Acto seguido, Magaly Medina cuestionó que el video de Yahaira Plasencia sea muy básico e indicó que no entendió muchas de las escenas. Finalmente indicó que le gustó más el video que grabó en Cuba.

“Las tomas están muy ahí, solo la edición en diferentes (lugares), no cuenta una historia, no sé que tiene que ver los calatos ahí, no lo entiendo (...) Yo veo como que las tomas estáticas, no muy desarrolladas, es un video de pandemia”, precisó la conductora.

