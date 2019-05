Magaly Medina sobre detención de sus 'Urracos': "Fue una intervención ilícita porque no hubo flagrancia"

Magaly Medina denunció ‘abuso de autoridad’ para sus ‘chacales’ Omar Vargas y Diego Zamora, cuando hacían seguimiento a Juan ‘Chiquito’ Flores, en el distrito de Comas.



“Fueron detenidos el martes por la noche cuando ‘chacaleaban’ a ‘Chiquito’ Flores y, sabemos que en este tipo de trabajo nos van a intervenir porque es parte de los riesgos si ven un auto sospechoso. Ellos no se han querido identificar con los policías, que estaban vestidos de civil, mientras no les mostraran sus documentos. Los enmarrocaron y trajeron a la Depincri de Comas, pero no sé por qué los han maltratado, pues tienen golpes en la cara y arañones”, dijo Magaly Medina.



Tal vez hubo un forcejeo...

Pero no creo que sea para tanto, porque Omar es un ‘chacal’ que tiene una vasta experiencia. Tenemos un video que fue grabado con cámara oculta y lo que se puede ver es que responden bien a la intervención, creo que esto fue un abuso de autoridad.



Se comentó que tu equipo no quiso abrir la maletera del carro.

Las imágenes los desmienten. La abogada Katty Cachay me dice que ha sido una intervención ilícita porque no hubo flagrancia y es un abuso de autoridad.



Por otro lado, en el parte policial se lee que los efectivos intervinieron a los ‘chacales’ y que estos contestaron en forma prepotente y malcriada, razón por la que se les redujo (usando la fuerza proporcional) y al ver que seguían con la misma actitud, se les esposó.