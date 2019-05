Magaly Medina tras detención de 'Urracos': "Ministro Morán, ¿estos son los policías que usted tiene?"

Tras denunciar que sus 'Urracos' fueron agredidos durante una intervención y, posteriormente, detenidos por la Policía en Comas, Magaly Medina arremetió contra Carlos Morán, ministro del Interior.

Magaly Medina mostró algunas fotos de sus reporteros golpeados en el rostro y en la espalda, aparentemente, por los policías que se encontraban de civil.



Las imágenes muestran a uno de los 'chacales' de Magaly Medina visiblemente con señales de haber recibido un golpe en la pierna, espalda y rostro.



Omar Vargas y Diego Zamora Guía son los integrantes del equipo de Magaly Medina que fueron intervenidos mientras hacían un trabajo de seguimiento a 'Chiquito' Flores.

"Se me estruja el corazón de ver la salvajada, de ver de lo que son capaces los policías, personas en la que los ciudadanos confiamos en nuestra seguridad", dijo Magaly Medina.



Magaly Medina comentó que sus 'Urracos' estaban en Comas porque estaban frente a la casa de 'Chiquito' Flores, pues le habían dateado que había regresado con su ex pareja, quien lo acusó de agresión. Incluso, la conductora mostró una imagen del ex arquero.



Según Magaly Medina, sus 'Urracos' solo querían que los policías que estaban vestidos de civil se identifiquen, pero llamaron a los agentes del Escuadrón Norte que se "portaron salvajemente, cruel, brutal. No había necesidad".



Tal como se aprecia en las imágenes que difundió Magaly Medina, la Policía habría abusado de su autoridad con sus periodistas de investigación.



Magaly Medina concluyó arremetiendo contra el ministro del Interior, Carlos Morán: "¿Estos son los policías que usted tiene? Con este Escuadrón de Emergencia no los llamó nunca, así me estén matando".