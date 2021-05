Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al presentar a su mami en redes sociales. La conductora de Magaly TeVe: La Firme grabó un video muy especial donde prepara una deliciosa mazamorra morada, con motivo del Día de la Madre.

“Me encantó grabar este video con ella y esta vez preparamos una mazamorrita morada bien peruana”, se lee en el anuncio del video que compartió Magaly Medina en sus redes sociales.

Magaly Medina también compartió un video donde saluda a las mamitas en su día. La pelirroja animadora luce sonriente junto a su mamá en esta fecha tan especial.

“Siempre hago reír a mi mami ❤️ y hoy que es su día solo me queda decirle gracias. Por los consejos, por las alegrías y por estar siempre conmigo, pase lo que pase. Feliz día a todas las mamás que me siguen y me ven día a a día ❤️🥰 ¡Que pasen un lindo día de la mamá! 💕”, escribió la conductora.

Sus seguidores no tardaron en enviarle saludos por el Día de la Madre a la conductora que también festeja su día, acompañada de su familia.

