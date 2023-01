Magaly Medina dijo que Bárbara Cayo no puede hablar de ‘moral’ porque tiene ‘ropa sucia colgada’ y que entre ella y su hija Alessia Rovegno, quien nos representó en el Miss Universo, hay mucha diferencia porque no es una ‘bella hueca’ . La conductora también reiteró que está arrepentida de no haber sacado un segundo ‘ampay’ de la actriz, porque le ‘lloriqueó'.

Magaly, Bárbara dijo que no eres bella ni inteligente como su hija...

Eso ni ella se lo cree. Pienso que una de las cosas que los padres debemos hacer, es reconocer los límites de nuestros hijos o sea hasta dónde pueden llegar y no elogiarlos tanto al punto que pierdan la perspectiva de lo que realmente es. Está bien es una chica bella, pero ahí nomás, hay bellezas huecas y ella, para mí, es una belleza hueca, es mi opinión y no tiene nada que ver con que yo lo diga porque pienso que otras personas también tienen la misma idea . Yo me considero bellísima e inteligente, que sea una belleza natural o no, no da pie a la comparación ni siquiera entre ella y yo , y su hija y yo.

También comentó que no tenías moral, que haces un programa para destruir...

Bueno, no hablemos de moral porque en ‘Magaly Tv’ tenemos historia con Bárbara Cayo, nuestro primer gran ‘ampay’ fue con ella, así que si vamos a hablar de moral no nos pongamos en ese plan porque hay ropa sucia colgada.

Afirmó que tu trabajo solo alimenta el morbo, el chisme que haces una labor fea que te describe.

Lo que hago es diversión, entretener al público. Si fuera destructivo medio país estuviera muerto y no es así, creo que otras son las cosas que nos desunen y nos llevan a la violencia que estamos viviendo en estos momentos. Creo que es hora de recapacitar un poquito y pensar antes de hablar, a ella se le perdona porque no piensa antes de hablar, pero debería por los momentos tan convulsionados que estamos viviendo en el país. Nosotros somos la diversión ¿o ya no se acuerda que también fue parte de la diversión? Pues trabajó en series de TV y ¿qué es eso, música culta? No, no los es y debería darse por bien servida, callarse la boca después que le perdoné un ampay porque me lloriqueó tanto que me compadecí de ella y no lo saqué, pero luego de todas las acusaciones que siempre me hace, me arrepiento en el alma de no haberlo sacado.

¿QUÉ DIJO BÁRBARA?

Bárbara Cayo le ha declarado la ‘guerra’ a Magaly Medina tras lanzar fuertes calificativos en su contra como defensa de su hija Alessia Rovegno. Como se recuerda, la ‘urraca’ cuestionó duramente a la modelo por no tener carisma para representarnos en el Miss Universo. La mayor de las Cayo no se cayó nada y le respondió.

“ ¿Qué aporta ella? Una persona que no es bella ni inteligente (porque los seres humanos inteligentes construyen, no destruyen). Esa mujer no tiene autoridad moral para hablar de una bella auténtica, menos de inteligencia nata... Qué horrible es, pura basura nomás sale de su boca, solo destrucción le da al Perú ... Ella simplemente gana dinero hablando mal de las personas, exagerando, diciendo cosas feas y mentiras para generar rating porque sino pierde el trabajo . Su labor es alimentar el chisme, el morbo, la mediocridad . Tiene un trabajo muy feo, a mi parecer, y la describe perfectamente”, dijo a El Popular, la madre de Alessia Rovegno.