Magaly Medina dijo que Andrés ‘Cóndor’ Mendoza fue atrevido al invitarla, hace muchos años, a una cena romántica en Francia, pero que jamás aceptó su ofrecimiento porque no tiene ‘madera de embajadora’.

Magaly, Andrés Mendoza dijo que te invitó a cenar y alquiló un yate en Francia...

Creo que Mendoza está comiendo mucha pizza y eso le afectó un poco. Él ya había comentado eso antes, pero no había dicho nada del yate, me hizo llegar la invitación a través de mi productor Ney Guerrero, quien por supuesto en ‘one’ le dijo que no porque yo no me vendo ni me compro. Las veces que fui a Europa lo hice con ‘la mía’ (su dinero) comprando mi pasaje. Conozco la Costa Azul francesa porque he viajado sola o con amigas y luego con mi marido, pero de verdad eso fue hace muchos años.

¿En esa época estabas sola o con pareja?

Creo que estaba sola o con el novio gringo, no recuerdo bien, pero para empezar no me gustan los futbolistas, segundo, como él dice, tampoco me gustan los morenos y, tercero, él me confundió con una de las ‘embajadoras’ que les dan el pasaje y les dicen ven acá, las pasean en el yate y ya. No, yo madera de embajadora nunca he tenido.

Como dicen en el argot futbolístico, ‘de avanzada’ el ‘Cóndor’...

Sí, sé que ha jugado en importantes equipos de Europa, pero a mí esas cosas no me deslumbran, pero sí fue atrevido porque muchos hombres no se me acercan, pues me tienen miedo, lo piensan tres veces, creo que solo los hombres que tienen los pantalones bien puestos lo hacen y de los futbolistas, él parece que tenía bastante seguridad de sí mismo.

Magaly, Fabio Agostini afirma que es el ‘amo’ de ‘El artista del año’ y no se ‘pica’ con tus críticas.

Me parece bacán que no se ‘arañe’ por las críticas, esa es una persona que conoce cómo funciona el medio televisivo. Imagínate si yo me ‘arañara’ por todo lo que me dicen. Aquí hay que tener bastante correa y tomárselo con soda como él, que encima ve mi programa, masoquista también es, ja, ja, ja.

‘SOY EL AMO’

Antes de su participación en ‘El artista del año’ donde está en ‘sentencia’ con la ‘Uchulú', Fabio Agostini, dijo que las críticas de Magaly Medina no le afectan porque la ‘urraca’ hace su trabajo y se divierte viéndola.

No te ‘bajoneas’ por las críticas de Magaly, pues dijo que Gisela ha invertido mucho dinero por ti.

Magaly cuándo ha dicho algo bueno de alguien, de eso se alimenta, sería raro que diga algo bueno y eso de la inversión es porque soy el ‘amo’.

Pero dice que el rating del programa no sube...

Lo que pasa es que Magaly tiene que hablar de mí y de Gisela para que ella tenga rating, pero igual no me ‘pico’ ni me molesto, está haciendo su trabajo, es más, cuando veo su programa me río mucho y le mando un beso.

