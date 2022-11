Dalia Durán asistió al programa de Magaly Medina para comentar sobre la liberación de John Kelvin. Sin embargo, la conductora de televisión manifestó que el cantante la habría amenazado con demandarle, según un audio que le entregaron.

La polémica ‘urraca’ asegura que el abogado del cumbiambero dio un audio a uno de sus reporteros. “Yo he escuchado un conversación y lo voy a decir (...) Esa conversación que no la voy a difundir porque son de dos personas que no me han dado su autorización para que la difunda, pero en esa conversación se nota un John Kelvin que no ha aprendido nada ”, indicó.

“(John) Le dice al abogado que yo estoy mintiendo junto contigo que además le dice: ‘Hay que enjuiciarla, póngale un juicio a Magaly, métale un juicio’. Todo eso, es un hombre vengativo, machista (...) Habla muy seguro de sí mismo, ese hombre no ha cambiado ”, agregó.

Dalia Durán aclara sobre supuesta amante de John Kelvin en audiencia

Asimismo, Dalia Durán se presentó al programa para aclara qué sucedió con la supuesta amante de John Kelvin, quien mandó besos volados durante la audiencia. “A mí ni siquiera eso me incomodó, ni me molestó. Al mediodía, yo me escribo con el primo de John que está ahí (video de audiencia) y le digo: ‘Jimmy, ¿a qué hora empieza la audiencia?’. Y me dijo: ‘A las tres, pero no ingreses, que no es necesario’” , explicó.

“Yo entré con la cámara apagada y cuando entro, entre un poco tarde todavía incluso. Mientras ellos hacían ese espectáculo de sus besitos y esas cositas lindas. Yo recién entro y me doy con la sorpresa de que lo veo, vacilándose a él (John), vacilándose la chica (joven arquitecta) ”, manifestó