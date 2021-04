Magaly Medina dijo que Gisela Valcárcel está ‘temerosa’ de competir con ‘JB en ATV ’ al promocionar ‘El artista del año’ utilizando a su esposo Alfredo Zambrano, calificando e l hecho como una ‘cochinada’ de quien hace ‘televisión blanca’ y habla de Dios.

“Esa es la ‘televisión blanca’ que tanto pregona este espacio (‘América hoy’) de las mañanas que utiliza a mi esposo para querer fastidiarme. Supongo que todo lo que hicieron fue con la autorización de Gisela Valcárcel, porque ella es la productora general y lo hacen para promocionar su programa. Te juro que nunca pensé una cochinada tan grande hecha por la señora que todos los días se persigna y habla de Dios”, precisó.

TROME | Magaly Medina explota contra Gisela Valcárcel | Entrevista: Carla Chévez

El señor Zambrano también expresó su mortificación...

Sí, sabe que lo están utilizando para hacerme daño y por supuesto que no lo haría, lo que pasa es que algunas brutas, que están en ese programa, no se dan cuenta de cómo es un hombre enamorado, ya quisieran que él no me amara, que me tratara como algunos hombres las han tratado a estas. Gisela debe estar bien temerosa por el programa de Jorge Benavides que ha venido liderando los sábados, debe estar tan temerosa que ha sacado todas sus artimañas para que su hija se preste al juego y su ‘mona con metralleta’ empiece a disparar.

TROME | Alfredo Zambrano desmiente ingreso a 'El Artista del año' y manda fuerte mensaje | Entrevista: Carla Chévez

Cuando Gisela se separó de Carmona, saliste vestida de viuda negra y pueden decir que es como ‘darte tu vuelto’...

Carmona y Gisela tenían una relación bastante rabiosa con nosotros, incluso él perseguía a varios de mis reporteros para pegarles, estábamos en guerra y saber que se divorciaba, digamos entre comillas, era una manera de celebrar que esta pareja se separaba. Mi esposo siempre ha sido perfil bajo, salvo por el videoclip (‘Probablemente’) y por ser mi esposo, pero nunca ha peleado con Gisela, no se ha mechado con los reporteros de ella, son dos cosas diferentes. Estábamos en paz hace mucho tiempo (con Gisela), por eso me resulta chocante que haya recurrido a este tipo de agresión tan violenta.

En tanto, el notario Alfredo Zambrano dijo que hace diez años la producción de Gisela se comunicó con él para invitarlo al programa.

“Fue cuando estaba separado de Magaly, antes de casarnos me reuní con Ricky (Rodríguez), pero dije ‘no’ y tampoco hoy hubiera aceptado”, afirmó.

Magaly Medina desmiente que su esposo participe en el programa de Gisela Valcárcel (Foto Instagram Magaly Medina)

NO SABE NADA

Trome se comunicó con Gisela para conocer su versión sobre esta situación y dijo que desconocía lo sucedido.

“Acabo de salir de Pachacámac, no tengo idea de lo que estás diciendo porque no me han comentado, pero bueno, también qué me van a comentar si estoy todo el día metida acá. No he podido ver nada, estoy alistando todo para mañana (sábado), estoy agotada”, indicó.

VIDEOS RELACIONADOS





TROME - Jessica Newton arremete contra América Hoy por rumores del notario en El Artista del Año

TROME - Notario desmiente a Janet y niega que esté en el Artista del Año: “No le haría daño a Magaly”

TROME - Alfredo Zambrano, ex de Magaly Medina, podría ser el nuevo jale de El Artista del Año