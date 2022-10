Magaly Medina le contestó con todo a Rafael Fernández luego que el popular ‘Rey de los huevos’ diera unas declaraciones para Amor y Fuego, donde dio a entender que Karla Tarazona le había contado a la urraca detalles de la conciliación que mantuvieron tras el término de su matrimonio.

“Insinua que Karla me cuenta a mí cosas para que yo las diga”, dijo la conductora antes de soltar una bomba. “Yo también me junté con Karla en mi casa, y fue la nana Maricarmen. La sentí muy dolida, profundamente dolida, una mujer enamorada que no quería perder su relación, sentía que no sabía qué había pasado, ella no sabía por qué su marido se fue de la casa. Lloraba desconsoladamente porque sentía que el hombre en el que había confiado la había defraudado, la había decepcionado, ya no quería seguir luchando por esa relación. Eso yo no lo conté jamás”, acotó la pelirroja.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de Rafael Fernández sobre Christian Domínguez. “Tiene cierta obsesión con Christian Domínguez, ha visto cómo lo denigra, cómo habla de él, como tiene una pésima opinión de él. Siempre está comparándose con Christian Domínguez y uno no se tiene por qué comprarar con nadie porque ahí empezamos mal, la persona que se compara con los ex, está teniendo un amor propio bastante endeble” , lamentó la urraca.

Magaly Medina lamentó que el ‘huevero’ siempre se esté comparando con el ex de Karla Tarazona.

¿QUÉ DIJO RAFAEL FERNÁNDEZ SOBRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Rafael Fernández se despachó con todo contra Christian Domínguez luego que, hace unos meses, el cumbiambero saliera a decir que siempre veló por los hijos de Karla Tarazona con Leonard León y que inclusive los niños lo llamaban ‘papá’ por su estrecha relación.

“Christian Domínguez vivió cuatro años con los hijos de Karla ¿qué aportó a sus hijos? ¿les dejó algo? Eso es lo que nadie ha puesto y les doy una idea, nadie ha puesto ¿qué recibió Karla de sus otros esposos? Sobre todo de Christian Domínguez, él no era pobrecito, no es que salió con una mano delante y una mano atrás. Christian tiene los chifas, los carros, un montón de cosas. Christian no le dio nada para sus otros hijos, sabiendo que Leonard tampoco aportada y de eso nadie dice nada, todo el mundo se queda calladito”, dijo el popular Rey de los Huevos en declaraciones para Amor y Fuego.

Asimismo, el ‘huevero’ aseguró que cuando el ‘Wachimán’ terminó con Karla Tarazona no volvió a ver a los hijos de la conductora con Leonard. “Solo veía a sus hijos... qué sale a decir en televisión ‘pobrecito, que los niños me dicen papá’, pero si no los recogía, solo recogía a Valentino, por eso es que yo me pegué mucho a los chicos porque ellos estaban solos. Y no es que yo quiera ser san Rafael, como dijo Gigi, yo lo que digo es que los chicos son muy buenos e inteligentes, yo lo que hice fue solo cumplir con ellos y ahora ya ni puedo verlos ni hablar con ellos porque estoy bloqueado”, acotó Rafael Fernández desilusionado.

Por otro lado, aseguró que Magaly Medina se ‘fue de boca’ al tildarlo de mentiroso. “Me están comparando como si yo fuese algo pareceido a Christian... eso factura pues... ¿cómo sé yo que esto está dirigido? Porque hay cosas que solo hemos hablado Karla y yo y las ha dicho Magaly. Yo le dije a Karla, no quiero estar en el show, en el espectáculo porque a mí no me interesa para nada la fama, no entiendo por qué me quieren volver a meter a este círculo”, agregó el empresario.

TE PUEDE INTERESAR

Fernando Armas preocupado por Óscar Gayoso. “Nunca lo volví a ver. Lo último que supimos es que tenía cáncer”

AFHS: ‘Madame’ y ‘Carmen’ se ven las caras nuevamente tras captura de ‘la mujer de negro’

Revelan la identidad de la ‘mujer de negro’ en AFHS: Es compañera de celda de Carmen y actriz Rocía Limo la interpreta