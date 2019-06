Magaly Medina dice que "la violencia psicológica no deja huella como sí lo hace un golpe" y desata la polémica | VIDEO

¡CONTROVERSIAL! Magaly Medina tuvo un controvertido comentario la noche de ayer que no pasó desapercibido para aquellos que luchan por desterrar la violencia psicológica y física contra la mujer que ha cobrado cientos de vidas en nuestro país. La conductora de 'Magaly Tv: La Firme' se encontraba comentando sobre el caso de Vanessa Terkes y George Forsyth cuando sostuvo que "la violencia psicológica no deja huella como sí lo hace un golpe".



Este comentario sorprendió a Mónica Cabrejos, quien previo a este comentario indicó que "la violencia psicológica es muy común y está muy normalizada en nuestra sociedad" y tras escuchar a Magaly Medina le aclaró que "sí deja huella...El trastorno pasivo agresivo es la agresión más cruel que puede existir desde la pasividad, desde la indiferencia".

En ese momento, Magaly Medina interrumpió a Mónica Cabrejos para indicarle que "hay que entender que el que un hombre te deje y no quiera volver contigo y que tu te quedes rogándole y pidiéndole esperando que vuelva no es culpa de él, es culpa tuya".



"Te voy a decir algo Magaly, el pasivo agresivo nunca, jamás se atreve a decir yo ya no quiero estar contigo", replicó Mónica Cabrejos.

Magaly Medina y su polémico comentario sobre la violencia psicológica.

En otro momento, Tomás Angulo también sorprendió al decir que "yo tengo otro concepto que tiene que ver con el 'autodaño', el dolor cuando no es bien procesado ocurre que te haces daño".



"Hay mujeres que no aceptan una separación y a eso le llaman abandono entonces no tenemos que ver las cosas desde la violencia que un hombre ejerce sino también de la autoviolencia que uno se puede hacer", recalcó el psicoterapeuta Tomás Angulo.