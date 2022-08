Magaly Medina también se pronunció sobre la muerte de Diego Bertie, pues semanas atrás lo entrevistó en su set y hablaron abiertamente de la relación que tuvo con Jaime Bayly y que ocasionó que el ‘Tío terrible’ le dedicase algunos ácidos comentarios al actor que estaba muy contento por haber regresado a la música.

“Me quedé en shock y estoy muy apenada, estaba entrenando cuando escuché la triste noticia en la televisión esta mañana, era para no creer”, dijo Magaly.

Hace poco lo entrevistaste...

Sí, una lástima lo sucedido. Él abrió su alma y su corazón en el programa porque habló de su orientación sexual, de un tema que no había tocado antes, incluso desmintió a Jaime Bayly y recibió la respuesta fastidiada de Jaime en dos artículos grandes que le dedicó, pero él había vuelto a los escenarios. Yo lo veía estable emocionalmente, entusiasmado, con un espíritu bastante positivo, con muchos proyectos, realmente me extraña, pero uno nunca sabe lo que hay en el interior de los corazones y las mentes de las personas. Uno a veces solo ve el exterior y no todos los tormentos que esa persona pueda tener detrás de una sonrisa.

La fiscal ha dicho que se continuará con las investigaciones...

Bueno, él había confesado en varias entrevistas que era depresivo, pero era un hombre que aparentemente vivía en paz, que disfrutaba su soledad, su departamento, disfrutaba las cosas que hacía, pero nadie sabe los tormentos que la mente esconde y él otra vez se estaba reencontrando con su público, después de estar desaparecido de los escenarios y regresó con una fuerza increíble. Lo terrible de esto es que regresó como para decirle adiós a su público, admiradores y a los escenarios que tanto amó.

Como si hubiera sido un presagio...

Sí, una pena grande. Un actor talentoso, un hombre joven y vital que se nos va.

FALLECE DIEGO BERTIE

El actor y cantante Diego Bertie falleció este viernes 5 de agosto debido a que cayó desde un edificio de 14 pisos en Miraflores. El comandante de los Bomberos, Mario Cassaretto, se comunicó con ATV y confirmó el deceso del artista.

Es una lamentable noticia, se ha encontrado a la persona de Diego Bertie en su cochera con múltiples fracturas en las piernas y espalda. Ha sido trasladado al Hospital Casimiro Ulloa donde ha llegado en calidad de cadáver, lamentable noticia. Estamos esperando que el hospital dé su comunicado para certificar lo que aparentemente es un tema confirmado. Sí (ha fallecido), es la confirmación que tenemos ”, dijo.

Minutos después de esta información, América Noticias dio por confirmado también el fallecimiento del actor Diego Bertie. Sin embargo, aún se desconocen cómo ocurrieron los hechos.

MINSA CONFIRMÓ LA MUERTE DE ACTOR

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud confirmó el fallecimiento del actor y expresó sus condolencias hacia los familiares y amigos.

“ Nuestro nosocomio cumple con informar que a las 04:10 am ingresó el señor Diego Bertie (54) quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de la salud confirmando su fallecimiento ”, se lee en el documento.

