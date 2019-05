Magaly Medina dijo que Nicola Porcella está sin chamba, por eso pide un millón de soles en juicio

Magaly Medina dijo que no teme a la demanda de Nicola Porcella y que si dan trámite a la querella se defenderá con sus abogados y el apoyo de su canal ATV.



Magaly, el jueves Nicola y su abogado Humberto Abanto presentaron en mesa de partes del Poder Judicial una demanda en tu contra por difamación.

No tiene razones para demandarme, pero igual me defenderé con el apoyo de mi canal, por supuesto. Las demandas son parte de este oficio, pero a mí Nicola ni Abanto, su abogado, me dan miedo.



Comentó que dañaste su imagen y no aceptaría unas disculpas públicas…

Si nos hubiéramos dado cuenta de que cometimos un error, las disculpas las hubiera dado yo sin que nadie me las pida, pero en este caso he tomado en cuenta todas la declaraciones que se dieron de esa fiesta y sobre todo de las mujeres afectadas como son ‘Poly’ (Ávila) y Claudia (Meza), y yo les creo y eso es subjetivo y, por una opinión subjetiva, ninguna persona me puede decir que crucé la línea de lo legal. Él está en su derecho de demandar y si lo que quiere es sacarme dinero ahí nos veremos en los tribunales, no me corro. A mí no me puede asustar como a esas chiquillas que estuvieron en la fiesta.



Ha solicitado una indemnización de 1 millón de soles.

Supongo que como no tiene chamba ahorita está tratando de sacar provecho de un hecho desafortunado, de una fiesta donde él fue uno de los anfitriones. Hay que ver si le aceptan su demanda y si es así, nos veremos en los tribunales.