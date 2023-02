¡LA DESMIENTE! Dennis Montejo, director de la Academia de Baile Montejo, salió al frente para asegurar que el programa de Magaly Medina habría tergiversado sus declaraciones para dañar a Anthony Aranda y que todo lo que sale en el informe “es falso”.

“Las palabras que supuestamente yo digo, es falso, las preguntas no fueron esas, fueron otras las preguntas y ha utilizado mis respuestas para hacer daño, eso me parece totalmente una falta de respeto a un profesional A1 como es Anthony”, manifestó.

TROME - Director de Academia de baile desmiente a Magaly Medina y defiende a Anthony Aranda

Sobre el supuesto sueldo de 2 400 soles que recibiría mensualmente la pareja de Melissa Paredes, el mismo Dennis Montejo remarcó que tampoco es la cantidad que le paga, aunque no aclaró cuánto es lo que cobraría Anthony Aranda por clase.

“Ya quisiera yo Sra Magaly que Anthony me cobre lo que “yo he dicho que cobra”. Anthony es uno de los profesores más caros que tiene el Perú por lo que sabe y lo que es” , enfatizó.

“Anthony Aranda ha competido internacionalmente”, dice Dennis Montejo

El director de la academia de baile remarcó que Anthony Aranda ha competido de forma nacional e internacional y que los que saben de la industria de baile saben lo que vale.

“Yo no voy a caer en sus juegos a mi no me utilice para desprestigiar a Anthony y quiero hacer mi descargo porque todo lo que sale en ese programa es falso, han utilizado mis palabras para hacer daño a Anthony, con esto quiero dejar el tema cerrado, a mi no me utilice lo que usted pasa por su programa es una mentira, yo nunca dije eso”, expresó.

