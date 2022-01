NO CONCORDARON. Magaly Medina fue invitada al dominical ‘Día D’ para entablar una conversación con la periodista Pamela Vértiz previo a su debut en su nueva temporada de ‘Magaly TV La Firme’ por ATV. Sin embargo, ambas no coincidieron con la polémica de infidelidad de Melissa Paredes. Esto fue lo que dijeron.

La ‘urraca’ habló sobre el éxito de su programa, así como de su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano, pero eso no fue todo, pues también decidió pronunciarse por la actual situación de Melissa Paredes en la televisión.

Fue Pamela Vértiz quien inició cuestionando que sacaran a la modelo de la conducción del programa ‘América Hoy’ por haber aparecido en un ampay con el bailarín Anthony Aranda.

“Sobre el caso de Melissa Paredes, yo digo ¿por qué la sacaron del programa? Por qué ese cargamontón, el hombre que saca los pies del plato no pierde su chamba y la mujer no no...”, cuestionó duramente la periodista.

Magaly discrepa EN VIVO con Pamela Vértiz: “Lo que hizo Melissa Paredes fue tramposo y mentiroso”

Sin embargo, Magaly Medina no estuvo muy de acuerdo con sus palabras. Aseguró que estamos ante una sociedad machista, pero que cada uno debe asumir las consecuencias de sus actos.

MAGALY ‘DISPARA’ CONTRA MELISSA PAREDES

“Es cierto, vivimos en una sociedad machista, pero yo creo que el engaño, la mentira e infidelidad es algo que siempre ha causado curiosidad en todos. Además, ahora las estadísticas es que hay muchísimo porcentaje de mujer, la mujer es tan infiel como el hombre, engaña más y mejor que el hombre, es más caleta, claro, ellos no nos van a enseñar a mentir a nosotras”, dijo entre sonrisas Magaly Medina.

Asimismo, la popular ‘urraca’ recalcó que siempre causará morbo los problemas que te saquen a la luz, pues “se perdona el pecado, pero no el escándalo”.

“Bajo los cánones que todos los programas familiares funcionan tenían que separarla porque los auspiciadores no iban a quererla, ellos tienen sus ciertos valores y reglas. No iban a quererla. A hora que tampoco me salga Melissa con eso de que “si yo lo hice está mal, si lo hace un hombre está bien”, no, tampoco, porque lo que ella hizo fue tramposo y mentiroso, que tampoco nos venga a decir... ”, sentenció.

Tras escucharla, Pámela Vértiz refutó y se mostró en desacuerdo con su compañera de ATV y respondió. “Qué mal, yo digo esta noche que me parece mal, doble rasero, las mujeres que estamos en pantalla debemos levantar la voz para decir que ese rasero debe eliminarse”.