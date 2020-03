Magaly Medina se mostró bastante afectada por la accidentada entrevista que sostuvo con Janet Barboza. La periodista se refirió a este tema en la última parte de su programa televisivo.

La periodista tildó de vulgar a Janet Barboza, quien ya no se encontraba presenten en el set. “Yo le pido mil disculpas al público porque esas personas me sacan de quicio porque están acostumbradas a decir mentira tras mentira. No tienen nada que perder, que un comunicador se porte como una persona sin ilustración, totalmente ignorante, a mí en verdad que me enerva, lo mejor es tenerlas fuera de nuestro alcance”, indicó Magaly Medina sobre la entrevista que sostuvo con ex figura de Latina.

Magaly Medina indicó que Janet Barboza intentó arrastrarla al fango donde ella suele encontrarse. “Yo pido mil disculpas por ese espectáculo feo que hemos hecho y que usted no se merece”, indicó la periodista, quien despidió el programa sin su invitada.

La accidentada entrevista entre Magaly Medina y Janet Barboza tuvo varios momentos álgidos. Por ejemplo cuando la ex figura de Latina habló de la trayectoria de la periodista en televisión, las cirugías a las que se sometió y su paso por el desaparecido programa Válgame. Ambas no bajaron la guardia en ningún momento y Medina se vio obligada a despedir a Barboza del programa.

Magaly Medina se sintió ofendida porque Janet Barboza cuestionó su trayectoria televisiva. “No voy a permitir que pongas en duda mi carrera porque es intachable. No nos vamos a poner de acuerdo". La conductora de televisión le recordó a la periodista que ella hacía dos puntos cuando estaba en Latina, es en ese momento que la popular Urraca estalla y le pide que se retire del set.

“Quieres que te contraten en Latina, gracias a tu franela te van a volver a contratar, te van a dar un programa de dos por medio por ahí. Yo sé que tú quieres que yo fracasé", indicó la periodista. Janet Barboza intentó poner paños fríos sobre el tema e indicó que ella si quería que la periodista continué con los éxitos, sin embargo, ya era muy tarde y ninguna de las dos logró ponerse de acuerdo.

Magaly Medina le dijo que no iban a llegar a ningún lado y le agradeció su presencia. De este modo, la periodista le pidió a Janet Barboza que se retire del set de su programa televisivo.

