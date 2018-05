En ‘La Purita Verdad’, Magaly Medina perdió la paciencia con un cocinero que no quiso enseñarle los secretos sobre cómo se prepara un buen chupe de camarones.



Desde el comienzo, Magaly Medina no se llevó muy bien con el chef de una conocida cevichería, ya que el cocinero no quiso compartir sus secretos en vivo y le increpó por presentar el plato casi listo.



“No estás dando los secretos, yo quiero aprender cómo hacer un chupe”, indicó Magaly Medina al cocinero.



Sin embargo, Magaly Medina tampoco esperó la respuesta del chef, quien le respondió que los secretos de cocina solo se los da “a su mamá”.



“Si te tengo en las cámaras, me tienes que enseñar a preparar porque por eso estamos conectados vía microondas, para que tú nos enseñes. Los secretos se han hecho para compartir, como nosotros compartimos nuestras pantallas con ustedes”, respondió Magaly Medina, notoriamente ofuscada. “A ver si nos cuentas bien”, agregó la ‘Urraca’.



El cocinero se justificó, mencionando que el tiempo en televisión “es corto”, a lo que Magaly Medina, a punto de perder la paciencia, respondió: “Es tan corto el tiempo en televisión que ni siquiera nos ha enseñado a hacer el aderezo”.



Magaly Medina preguntó a la reportera si estaba “el otro chef” del restaurante que siempre enseñaba “sus secretos” en ‘La Purita Verdad. El cocinero solo miró a la cámara, mostrando su disgusto por las palabras de la conductora: “Ya van como tres programas y no la veo. Cuando nos visite voy a darle todos los secretos”, indicó el chef.



Magaly Medina optó por cortar la transmisión y agregó que ya no le daría cámaras al restaurante por su mala información para preparar un chupe de camarones.



