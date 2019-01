Magaly Medina discutió fuertemente con la hermana de Antonio Pavón por hacer llorar a Sheyla Rojas

¡Se convirtió en 'Mascaly, la inmortal'! Magaly Medina, en su programa 'Magaly Tv. La firme', tuvo una fuerte discusión con Alicia Pavón, hermana deAntonio Pavón tras hacer llorar a Sheyla Rojas.

Magaly Medina se enfureció cuando, según contó, Sheyla Rojas había conversado con ella por teléfono indicando que Antonio Pavón intentaba quitarle a su hijo para llevarlo a Estados Unidos.

Horas antes la hermana de Antonio Pavón tildó de "mentirosa" a Sheyla Rojas al mencionar que la operación de su hijo no fue cubierto por ella, sino que lo pago el Estado peruano.

"Dices que tú pagas los viajes, los tratamientos, que pagas las cirugías (mira si eres mala, cínica, mentirosa y desagradecida, que esas operaciones las cubre el Estado porque su papá, y su abuela materna, que no tú, se reunió con distintas clínicas y distintos médicos para que revisaran el caso del bebé y le dieran el apto! Y tienes la caradura de decir que lo pagas tú)", escribió la hermana de Antonio Pavón en un extenso mensaje en las redes sociales. (Puedes ver los mensajes en la galería de fotos)



Ante esto, Magaly Medina entrevistó a Alicia Pavón para que haga sus descargos sobre ese tema, pero, sobre todo, para que hable sobre el supuesto caso que Antonio Pavón quiere llevarse a Estados Unidos a su hijo.



"Me dijo que tu hermano quería quedarse en Estados Unidos con el bebé porque había colegio gratis y que trabajaría una vez a la semana, pero que ella le pasara dinero", contó Magaly Medina.



"Ella me ha dicho que desde octubre ella no recibe dinero de Antonio (Pavón), es decir que él no le pasa dinero y además me dijo que tenía pruebas (...) Los niños siempre van a estar con la madre porque las madres solemos cuidar a nuestros hijos", dijo Magaly Medina siendo interrumpida por Alicia Pavón.



"Solemos, pero no todas somos iguales", contestó la hermana de Antonio Pavón. "El niño está solo (...) Me victimizo, y ya soy mejor persona", sostuvo Alicia, refiriéndose a Sheyla Rojas.



Magaly Medina sostuvo que todas las acusaciones que hace Alicia Pavón sobre Sheyla Rojas van a tener que ser demostradas ante un juez.



"Cuidado que pueden perder soga y cabra porque Sheyla Rojas puede tener varias cosas contra Antonio Pavón que a un juez le parecen peligroso, que un niño esté con él", concluyó Magaly Medina con la hermana del torero totalmente ofuscada.