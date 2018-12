Magaly Medina dispuesta a reunirse con Paolo Guerrero: "Demos el ejemplo para que el Perú olvide sus rencores"

Magaly Medina rompió su silencio en una entrevista con Gianpiero Díaz en Combate. Durante la animada conversación, la popular periodista aseguró que está dispuesta a reunirse con Paolo Guerrero , quien la mandó a la cárcel.



"Me preocupa esta rabia generalizada en la que vivimos. Cero tolerancia, no toleras las opiniones diferentes (...) La sociedad está enferma, El Perú está enfermo en las entrañas, por eso lo dije (reunirse con Paolo Guerrero)" , dijo Magaly Medina.

"Si nosotros, dos enemigos, él me mandó a la cárcel a mí, tenemos que juntarnos para que este Perú diga, podemos olvidar nuestra rabia y olvidar nuestros rencores, entonces demos el ejemplo. Yo sí lo podría hacer" , dijo Magaly Medina sobre su posible reencuentro con Paolo Guerrero.

Por otro lado Magaly Medina habló de su vida de casada. La popular 'Urraca' aseguró que se siente feliz de tener a una persona que la apoye no solo moralmente, sino también en el sentido económico.

"Yo que soy una mujer independiente, toda mi vida, no he necesitado de un hombre, o sea, tener una persona en la que te puedas apoyar, decir 'sabes que hoy dejo de trabajar porque esto no va conmigo' y sentir que tienes en esa persona, no solo el apoyo moral, si no también el económico, es bonito, aunque no lo vayas hacer, es bonito que te lo ofrescan", aseguró Magaly Medina.

"Me siento sumamente cómoda, es descubrir a esta etapa de mi vida que podía compartir la vida con alguien en paz, sobre todo en paz, tener tranquilidad emocional", agregó Magaly Medina sobre su relación con su esposo.