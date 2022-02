Magaly Medina, luego de la avalancha de comentarios que se dieron en redes sociales porque criticó la pedida de mano de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez y provocó que Jessica Newton marcara distancia con ella, dijo que quienes pertenecen a la farándula deben saber que tarde o temprano los van a censurar.

“No estoy distanciada de Jessica, sin embargo por mi trabajo me gusta tomar distancia de algunas personas, porque siempre he sentido que algunos se acercan a mí para blindarse de comentarios o críticas. A veces, prefiero tomar distancia, separar mi trabajo de mi vida personal. Mis comentarios siempre me han causado bastantes problemas con gente de mi circulo cercano, recuerdo que en cierta oportunidad comenté algo sobre el programa ‘Mujeres al mando’ y, mi mejor amiga, Charo Vicentelo (productora del programa) me dejó de hablar creo que como dos años (ríe), pero felizmente después entendió que todo es parte de lo que hago y bueno, Charo y yo hemos vuelto a rescatar nuestra amistad. Ella es una persona a la que quiero mucho y el hecho de que seamos amigas no obedece a ningún tipo de interés, yo no quiero nada de ella ni ella quiere nada de mí, creo. Las críticas tengo que hacerlas y a veces he tenido que morderme la boca para no ofender ni herir susceptibilidades porque la gente es muy susceptible, sin embargo si todos estamos este ambiente de la farándula tenemos que saber que tarde o temprano nos va a caer un comentario o una crítica, yo estoy acostumbrada a eso”, precisó.

Tu opinión hizo que Cassandra Sánchez dejara de seguirte en redes, que Jessica Newton posteara, en su cuenta de Instagram, que a veces el silencio es la mejor respuesta acompañado del tema ‘No te creas tan importante.... ¿ya no serás la madrina del bebé?

Un bebé merece todo el amor y respeto del mundo y no estar en medio de polémicas de los adultos. Creo que le vendría bien una madrina más amable, que cuide sus palabras, que no se dedique a la crítica del espectáculo y que sepa guardarse sus comentarios o que los haga con mucho cariño . Yo no cumplo con esos requisitos.

Ojalá más adelante este ‘break’ entre ustedes pueda superarse.

En la farándula es difícil tener amigos porque las susceptibilidades están a flor de piel y la verdadera amistad como el amor, es incondicional. No es te quiero, pero no me rajes, te quiero, pero no me critiques . Te quiero, pero no le hables de este o no te juntes con aquella. Por eso siempre estaré más cómoda con mis amistades de bajo perfil.

JESSICA ‘RESPONDE’

Trome se comunicó con Jessica Newton, luego que en sus historias de Instagram, se observó que sus seguidores le preguntaban por qué estaba distanciada de Magaly Medina.

Jessica te han lanzado cientos de preguntas sobre si estás distanciada de Magaly Medina, le preguntamos y nos respondió con una imagen que decía: “De mi abuela aprendí que el que no te responde, ya te contestó”.