Magaly Medina sobre Doménica Delgado: "Siempre ha sido la segundona, es una extra más y no es nada en la vida" | VIDEO

Magaly Medina fue directa y clara en calificar a Doménica Delgado como una segundona y extra en la vida de todos los hombres con los que se le ha involucrado desde que se hizo conocida por decir que ella se besó con Patricio Parodi cuando mantenía una relación amorosa con Sheyla Rojas. Además, la 'Urraca' sostuvo que la joven es una 'nini', pues ni estudia, ni trabaja.



"Su historial es que no hace nada por la vida. No es una influencer, no, ni una blogger. No es una conductora de TV, no es actriz, no es modelo. No es nada. Es una vida vacía", disparó Magaly Medina

En otro momento, en su programa Magaly Medina realizó las 'odiosas comparaciones' y demostró que Sheyla Rojas se la lleva de encuentro a Doménica Delgado desde el estilo hasta la trayectoria en TV. "Esta chica es ociosa para todo, no? No trabaja, no estudia, no hace ejercicio, es una vaga"



SHEYLA NO TOMA IMPORTANCIA A AMPAY

En conversación con Magaly Medina, Sheyla Rojas sostuvo que para ella Pedro Moral es un asunto olvidado. "Yo me siento contenta, me siento tranquila con la decisión que tomé. Yo creo que la vida te pone personas y te las quita, y creo que me pasó a buen tiempo. Yo creo que fue una buena decisión y por algo pasan las cosas. El tiempo es el mejor testigo de eso".