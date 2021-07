María Elena Leiva, más conocida en redes como la Dra. Fit, protagonizó un escándalo tras ser intervenida por la Policía Nacional por manejar en presunto estado de ebriedad. En imágenes grabadas por los mismos efectivos, se le escucha insultarlos y discriminarlos por ‘atreverse’ a detenerla por su aparente estado. Ante esto, Magaly Medina, en su programa, habló sobre la doctora fitness, quien alguna vez le mandó una carta notarial a su programa.

“Según lo que leo, en esta parte policial, ella estaba en aparente estado de ebriedad. Luego lo aceptó. Se nota ecuánime. No se está cayendo de ebria. Dicen que muchas personas muestran su real personalidad cuando tienen unos tragos encima”, mencionó la ‘urraca’

Magaly Medina aseguró que la Dra Fit. debe tener un “maravilloso equipo de prensa” porque hasta en ATV la llamaron si iban a sacar la información sobre este tema.

“Es increíble. Parece que esta señora maneja muy bien sus relaciones públicas con ciertos periodistas que les encanta hacer este trabajo, pero como a esta señora nunca me ha parecido una profesional seria, como no tiene mi respeto, por algo tiene todas estas denuncias. Una médico que aparece dando consejos, pero no puede controlar su temperamento”, concluyó.