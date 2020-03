No la perdona. Magaly Medina gran parte de su programa a hablar sobre la entrevista que le realizó a Janet Barboza. La periodista se refirió al aspecto físico de la ex figura de Latina y advirtió sobre el riesgo de las cirugías.

Magaly Medina reflexionó sobre la trayectoria de Janet Barboza tras la accidentada entrevista que sostuvieron en el programa “Magaly TV La Firme”. La periodista habló sobre los comienzos de la ex figura de Latina en la televisión. “Pónganme por favor un primer plano de la ‘retoquitos’, así la bautizó Rodrigo González, de verdad debo decir que ella porque no me permitió decirlo ayer, yo no soy mezquina. Esta muchacha cuando era bailarina del programa de Tulio Loza, cuando hacía las movidas, era una mujer guapa, cajamarquina, guapachosa (...) con unos rasgos muy finitos, sin embargo, han pasado los años por ella y los retoques que se ha hecho no han sido los mejores", expresó la conductora de televisión.

No tuvo piedad. Magaly Medina dijo que la cara de Janet Barboza se había deformado. “Supongo que también es doloroso ver que la fea del cuento porque yo era la fea del cuento, la hermanastra fea se ha convertido en todo el capullo que soy ahora (...) Debe ser, por qué no les aconsejan, yo les digo a las mujeres que averigüen que les ponen porque de lo contrario quedan así, lo ven todos los días en la televisión. Creo que si te hacen un botox acá o un hialurónico tienen que ser en confiables manos", indicó la popular Urraca.

La periodista continuó dándole con palo a Janet Barboza y se animó a revelar la edad que cumplirá dentro de poco. “No tengo la culpa que ella haya quedado así terrorífica y que yo a mi edad, mayor que ella, voy a cumplir en breves días 57 años, me vea mejor, 57 no lo puedo creer. Ahí lo dejamos”, dijo Magaly Medina sobre su aspecto físico.

La entrevista de Magaly Medina a Janet Barboza sacó chispas y generó miles de comentarios en redes sociales por el enfrentamiento que sostuvieron ambas. La periodista le agradeció a la conductora que haya asistido, sin embargo, le pidió que se retire debido a los dardos que ambas se estaban tirando. “No voy a permitir que pongas en duda mi carrera porque es intachable. No nos vamos a poner de acuerdo", expresó la conductora de Magaly TV La Firme para finalizar la accidentada entrevista.

VIDEOS RELACIONADOS

Janet Barboza reacciona contra dichos de Magaly Medina a Colegio de Periodistas





Magaly Medina arremetió contra Latina. (Magaly Tv. La firme)

NOTAS RELACIONADAS

Magaly enfurece y bota a Janet Barboza de su programa: “Esto no es un mercado, con el perdón de las verduleras”

Magaly llama ignorante a Janet Barboza en vivo por mencionarle sus cirugías

Magaly Medina: Colegio de periodistas la tilda de ‘lastre’ por entrevista con Barboza y conductora explota contra institución