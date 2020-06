Luego de la lluvia de críticas que recibió Magaly Medina al llamarlo ‘feíto y orejón’ a Edison Flores al compararlo con Andrés Wiese, la conductora de espectáculos salió al frente para negar la acusación indicando que lo hizo de cariño, además de mandar indirectas a quienes la incriminaron de racista y discriminadora.

“Hay gente que tiene las orejas no las tiene como la del ‘Orejitas’ y debe ser por eso que saca mis frases fuera de contexto. Y hay gente que ni siquiera ve el programa y y siempre cree que soy discriminadora y racista. Qué voy a ser racista si yo soy cholita de Huacho, con padres provincianos”, comenzó la ‘Urraca’.

En el programa del miércoles, Magaly Medina comparó a Edison Flores con Andrés Wiese y dijo que, por su apariencia y apellido, las chicas elegirían al actor y no al futbolista, generando una ola de críticas. Sin embargo, la ‘Urraca’ mencionó que después de sus declaraciones sobre el futbolista todos le ponen el adjetivo de “fea”.

“La palabra fea es el adjetivo que siempre usan para intentar fastidiarme, demolerme o hacerme sentir mal: fea, mostra, etcétera. Por eso, siempre hay gente media brutita lo que no entiende lo que estoy diciendo”, continuó la ‘Urraca’.

Magaly Medina dijo que no estaba denigrando a Edison Flores sino que estaba comparando la apariencia física del futbolista con Andrés Wiese.

“Mis palabras fueron sacadas de contexto. Estaba comparando de una manera cariñosa a ambos. Miren el programa. No me adjudiquen algo que no dije. Si yo quiero discriminar se los diré con todas sus letras", concluyó Magaly Medina.

Magaly Medina se defendió por llamar "feíto" a Edison Flores. (Magaly TV-TROME)





