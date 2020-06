URRACA INDIGNADA. Magaly Medina se mostró furiosa tras escuchar las declaraciones que hizo Edu Saettone sobre la hija de la mujer que atropelló en 2012.

Magaly Medina considera que los privilegios de Edu Saettone le juegan en contra. “Ahora él no tuvo la culpa, él no fue el chófer imprudente que no conservo una velocidad en una calle principal, que no manejó con precaución y cuidado. Dice que la culpa la tiene la hija de la anciana que atropelló porque la mandó a buscarse un micro, lo que pasa es que vive en una realidad diferente a la suya”, menciona la periodista.

La periodista continúa despotricando contra Edu Saettone por no asumir su responsabilidad. “Este chico recién se da cuenta que hay diferentes formas de vida, que no todos viven como él, que no todos tienen la posibilidades económicas de mandar a su madre en taxi”, indica Magaly Medina.

Finalmente, Magaly Medina se refiere a la adicción a las drogas que reconoció Edu Saettone en la entrevista que le dio al periodista Carlos Orozco. “Todavía que la salvó porque sólo le dieron cuatro años de prisión suspendida, quién la manda a la señora, que poco empático. Él ha confesado que ha sido consumidor de cocaína y pastillas, eso le debe haber afectado las neuronas del cerebro, es la única manera en que se entienden semejantes declaraciones”, precisa la periodista.

Magaly sobre Edu Saettone y sus declaraciones indolentes (TROME)





