MAGALY EXPLOTÓ. La periodista se refirió al comentado pronunciamiento que hizo Efraín Aguilar en su cuenta de Facebook sobre la acusación de Mayra Couto contra Andrés Wiese.

Magaly Medina sugirió que Efraín Aguilar se hacía el de la vista gorda con el comportamiento de Andrés Wiese. “Bueno si a él no le llegaron las quejas (...) yo creo que en una producción, he trabajado en televisión hace muchos años, también me he movido en medios periodísticos, todo se sabe dentro de una producción, dentro de una canal, que una gente se haga de la vista gorda es otra cosa”, indicó la periodista sobre el productor.

Magaly Medina continuó despotricando contra Efraín Aguilar y habló sobre la vulnerabilidad de Mayra Couto cuando se produjo el acoso por parte de Andrés Wiese. “Ella no estaría en condiciones de exponerse a un tipo de sanción o de repente a las burlas. Yo no creo que él dice que nunca se enteró, yo no se lo creo, todos en las producciones de las películas se sabe, que director se acuesta con qué actriz, se sabe todo, por favor”, precisó la periodista.

Además, Magaly Medina se refirió a la frase que escribió Efraín Aguilar en su pronunciamiento sobre que el periodismo se debe hacer para enaltecer la profesión. “Qué tiene que ver el periodismo acá, soy la única que he hablado periodísticamente y con pruebas. La que habló más, ha contado un hecho vergonzoso, horrible, criticable por donde se le vea, es Mayra Couto, ella no es periodista. Nosotros acá somos respetuosos de las honras ajenas, pero las personas mediáticas tienen que ser respetuosas de las honras ajenas y sobre todo respetuosos de las mujeres”, finalizó la periodista su diatriba contra el productor.

Efraín Aguilar envió un comunicado de prensa en el que indica que durante todo el tiempo que duraron las grabaciones de ‘Al Fondo hay Sitio’ nunca hubo quejas sobre el comportamiento de Andrés Wiese y que Mayra Couto tampoco comunicó alguna falta de respeto por parte del actor durante los ocho años que duró la serie. Sin embargo, en redes sociales muchos criticaron la postura del productor debido a que en el texto se nota su clara posición de apoyo al popular ‘Ricolás’.

Lamentablemente, para muchos en redes sociales el comunicado de Efraín Aguilar no tiene una pizca de empatía con lo que vivió Mayra Couto, sobre todo cuando el productor indica que “jamás se mencionó algún comportamiento que esté fuera de lo profesional”.

“La señorita Mayra Couto estuvo en múltiples oportunidades en mi oficina y en ninguna de ellas, insinuó o mencionó al señor Andrés Wiese”, enfatizó.

