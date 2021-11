Magaly elogia a Joselito por llegar a Televisa y le manda dardo a Rosángela Espinoza

¡La tiene seca! Magaly Medina salió con todo en su edición del viernes de Magaly TV La Firme y es que tras presentar el informe sobre Joselito Carrera en México, no dudo en mandarle un dardo a la exchica reality Rosángela Espinoza.

“Mientras la ‘Rous’ no llegó hasta la puerta de Telemundo y la del logo se hizo la foto parece que a alguien le fue mejor, ‘Joselito’ Carrera se fue a Televisa y por lo menos a él lo dejaron entrar y grabar un capítulo de una telenovela. Parece que necesitaban un médico en una telenovela y él justo llegó. Por lo menos, grabó un capítulo, aunque él piensa que grabó un estelar”, dijo Magaly Medina antes de presentar el informe.

LA HACE LINDA EN MÉXICO

Y es que Joselito Carrera grabó en la telenovela “Mi fortuna es amarte”, en donde participan reconocidos actores mexicanos como Susana González, David Zepeda, Sergio Sendel y Carmen Salinas, quien se encuentra delicada de salud por haber sufrido un derrame cerebral.

“Me fui a arriesgar como buen peruano emprendedor, ya con el paso de los años, preparé un material y manifestaba que tengo que llegar en algún momento. Se abrió las puertas sin tener un compromiso pactado”, dijo Joselito Carrera a Magaly TV La Firme,

Ni bien pisó suelo mexicano le llegó la posibilidad esperada. “Ni bien llegó a México, me vuelvo a contactar con uno de los productores, que gracias a Dios, Lisandro Díaz, me da la oportunidad de recibirme y me cita para Televisa San Ángel”, contó.

“Había un papel de un doctor, Víctor Santillán y justo necesito grabar mañana, me manda vestuario, cortarme el pelo y todo precedió. Me pasaron el guion y no lo podía creer”, manifestó.

Joselito defiende a Rosángela Espinoza con su foto en Telemundo

“Todos creo que nos dejamos llevar por las emociones, por lo que queremos sentir, pero no tengo por qué presumir, A mí en casa me enseñaron a trabajar, a valorar y con esfuerzo consigues tus cosas”, sentenció,

