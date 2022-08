Magaly Medina discrepó con el comentario que hizo Raúl Romero, cuando dijo que los programas de hoy solo alcanzan 10 o 13 puntos de rating, que ‘no hay que preocuparse mucho por esto y que el rating causa extravíos en la gente que no están en su naturaleza’.

“Es cierto, hoy los programas no pasan de los diez puntos, bueno, mi programa estuvo por encima de ese número, porque tenemos una fuerte competencia con las telenovelas que siguen siendo las de más rating, como ‘Al fondo hay sitio’, que ha golpeado un poco nuestro horario estelar, pero hay programas como esta serie y el fútbol que hacen más de 20 puntos, entonces, afirmar eso me parece mezquino, yo no puedo serlo, todos los días veo el rating. Ahora, hay un público que no se contabiliza que está en redes sociales y en sus móviles, pero que sí siento me siguen y apoyan, y lo comprobé cuando fui al concierto de Karol G, los muchachos me pedían selfies y es una generación que recién me está conociendo”, indicó.

También señaló que el rating es un compañero desagradable que causa extravíos, que le hace hacer cosas a la gente que no está en su naturaleza.

El rating siempre ha sido nuestra espada de Damocles para todos los que estamos en la TV comercial. ¿De que hagamos cosas descabelladas? No sé a quién se refiere, desde hace mucho, mi equipo y yo nos esforzamos por darle contenido al público con credibilidad, no hacemos estupideces, hay programas que sí, todos los días, pero en mi caso no necesito hacer estupideces para llamar la atención del público.

ANIVERSARIO

Por otro lado, Magaly Medina adelantó algunos detalles de lo que será la celebración de sus bodas de plata televisivas y aclaró que este no será un ‘concierto’, sino una reunión de su equipo actual de producción y sus anteriores ‘urracos’.

“La celebración que haremos ahora será como una boda, nunca lo hemos hecho antes. Alguna vez, para mi celebración, se hizo con algunas agrupaciones, pero esta vez será distinto. Estamos escogiendo a una orquesta que haga todo tipo de música, porque tampoco pretendo convertir la fiesta de celebración en un concierto, yo agradezco a orquestas y cantantes que se están ofreciendo, pero esta es una fiesta tipo familiar con urracos, exurracos, el grupo de ahora que va a festejar tantos años de trayectoria. Esta es una fiesta de celebración con una o dos orquestas y un dj”, detalló Magaly.

¿Y dónde será la celebración?

En Pachacamac, aún estamos decidiendo en qué local, la fecha que escogimos es el 29 de octubre.

¿Para esta ocasión lucirás un vestido especial?.

Me lo ha hecho Maritza Mendoza. Todavía no lo he terminado de sacar y creo que lo luciré para esa fecha porque está bello, claro si es que antes no tengo un matrimonio.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

.