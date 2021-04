Magaly Medina reacciona así cuando le ponen en vivo la canción ‘Probablemente’ de Alfredo Zambrano

Un anecdótico momento fue el que pasó Magaly Medina en la última edición de su programa ‘Magaly TeVe: La firme’ cuando su producción decidió jugarle una broma con el tema de su exesposo, Alfredo Zambrano.

Resulta que, el DJ del programa decidió ponerle de fondo la canción ‘Probablemente’, la misma que grabó su ex, Alfredo Zambrano, con Daniela Darcourt. La ‘Urraca’ no pudo disimilar su reacción y atinó a reírse.

“Para eso sí, ahora sí está mosca el DJ. Ah, se le escapó el botón. Probablemente yo te despida, más bien”, dijo Magaly Medina tomando con humor el que le haya hecho acordar a su exnotario, tras el fin de su romance.

ES UNA MUJER EMPODERADA

Por otro lado, Magaly Medina se dirigió a sus enemigos que se burlaron de ella y que esperan verla llorando en TV, mencionando que disfruta de su soledad y es muy independiente.

“La vida sigue y continúa, la vida es como un tren que no para hasta el final, espero a mis 58 años seguir en ese tren al ritmo que yo misma me marque. La mayoría de personas que esperen que llore a moco tendido son mis enemigos que creen que esto es un fracaso. Me encanta mi soledad, soy una mujer independiente y empoderada”, agregó.

